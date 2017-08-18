Смольный расторг договор с арендатором Мальцевского рынка

Комитет имущественных отношений (КИО) направил уведомление о прекращении договора аренды управляющей компании Мальцевского рынка в Северной столице.

Как указано в сообщении КИО, договор был заключен на неопределенный срок, что дает правительству города право расторгнуть его в одностороннем порядке в любой момент.

В июне этого года Смольный направил подобное уведомление в адрес управляющей компании Кузнечного рынка – ей необходимо будет освободить занимаемые площади до конца лета.

В Смольном считают, что нынешние операторы управляют данными объектами неэффективно. Сейчас администрация Петербурга готовит конкурсную документацию, чтобы выставить на торги эти рынки.