  • 17 Август 2017
USD 18.08.2017 59.2490 -0.4031
USD ММВБ 17:17 59.43040  
EUR 18.08.2017 69.6531 -0.3427
EUR ММВБ 17:17 69.4100  
Нефть($) 17.08.2017 50.26 0.20
Нефть(p) 17.08.2017 2977.85 -8.33

Прогноз погоды на сентябрь: без гроз, но дождливо

Автор:


© Фото: vkusnoeru.ru

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» узнал, какую погоду в Петербурге в первые две недели сентября ожидают различные сервисы прогнозов.

Сразу несколько сервисов прогноза погоды объявили свои данные на первую половину сентября. Если Гидрометцентр не дает таких долгосрочных прогнозов, то Gismeteo, «Яндекс.Погода» и «Рамблер. Погода» пытаются угадать, что нас ждет в сентябре.

Фото: Отзыв.ру
 

Конец августа все как один предвещает дождливый и с грозами, но по поводу осадков в первом месяце осени есть разные взгляды. Наиболее оптимистично настроены в «Яндексе» – там ожидают небольшие дожди лишь в первые три дня месяца. В последующие 13 дней, по прогнозам этого сервиса, будет хоть и облачно, но без осадков.

В Gismeteo и «Рамблере» считают иначе – по их мнению, дожди будут идти практически через день. Отличия лишь в числах. Так, в «Рамблере» полагают, что День знаний школьники проведут под зонтами, а Gismeteo считает, что будет без осадков и достаточно тепло – до 22 градусов выше нуля.

Расходятся синоптики и в том, насколько теплой будет первая полвоина сентября. В «Яндексе» готовятся к худшему – в самые солнечный дни, по их прогнозам, будет не теплее +17 градусов.  В «Рамблере» надеются, что хотя бы 5 сентября потеплеет до +21. В Gismeteo прогнозируют, что столбик термометра будет часто подниматься выше отметки в 20 градусов.

Все прогнозы сходятся в одном – гроз в первой половине сентября не будет точно.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    17.08.17
    Такси в Санкт-Петербурге: быстро, выгодно, комфортно
    17.08.17
    Радуга — многопрофильный медцентр в Петербурге
    15.08.17
    Где заказать срочный перевод документов в Москве?
    15.08.17
    Коммерческий морской транспорт: купля/продажа и распространенные модели
    15.08.17
    Ремонт Айфона в СПб – недорого, быстро, качественно
    14.08.17
    Интернет-магазин «Мой размер» работает для крупных мужчин
    14.08.17
    Качественный кузовной ремонт автомобилей в Санкт-Петербурге!
    14.08.17
    Не понравился макияж, прическа не к лицу: как быть мастеру?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram