Прогноз погоды на сентябрь: без гроз, но дождливо

Сразу несколько сервисов прогноза погоды объявили свои данные на первую половину сентября. Если Гидрометцентр не дает таких долгосрочных прогнозов, то Gismeteo, «Яндекс.Погода» и «Рамблер. Погода» пытаются угадать, что нас ждет в сентябре.

Фото: Отзыв.ру

Конец августа все как один предвещает дождливый и с грозами, но по поводу осадков в первом месяце осени есть разные взгляды. Наиболее оптимистично настроены в «Яндексе» – там ожидают небольшие дожди лишь в первые три дня месяца. В последующие 13 дней, по прогнозам этого сервиса, будет хоть и облачно, но без осадков.

В Gismeteo и «Рамблере» считают иначе – по их мнению, дожди будут идти практически через день. Отличия лишь в числах. Так, в «Рамблере» полагают, что День знаний школьники проведут под зонтами, а Gismeteo считает, что будет без осадков и достаточно тепло – до 22 градусов выше нуля.

Расходятся синоптики и в том, насколько теплой будет первая полвоина сентября. В «Яндексе» готовятся к худшему – в самые солнечный дни, по их прогнозам, будет не теплее +17 градусов. В «Рамблере» надеются, что хотя бы 5 сентября потеплеет до +21. В Gismeteo прогнозируют, что столбик термометра будет часто подниматься выше отметки в 20 градусов.

Все прогнозы сходятся в одном – гроз в первой половине сентября не будет точно.