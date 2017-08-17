До октября в Петербурге отремонтируют 20,5 километров дорог

За август 2017 года в Петербурге завершится ремонт 6,5 километров автомобильных дорог, сообщают в КРТИ.

Планируется закончить ремонт на участке Лесного проспекта между улицами Академика Лебедева и Литовской, а также на Приморском шоссе от Приморской улицы до железнодорожного переезда Ольгино (нечетная сторона) и до путепровода в поселке Лисий Нос (четная сторона). Кроме того, планируется закончить ремонт на Дальневосточном проспекте от проспекта Большевиков до улицы Дыбенко.



В сентябре планируется завершить ремонт еще 14 километров дорог. Речь идет об участке Ленинского проспекта от проспекта Стачек до Троллейбусного проезда, Большого Сампсониевского проспекта от Пироговской набережной до улицы Смолячкова, Садовой улицы от набережной Мойки до Гороховой улицы, а также Уральской улицы от набережной Смоленки до Наличной улицы.

Ремонт ждет и Биржевую площадь на участке между Университетской набережной и набережной Макарова.



Всего на ремонт 111 объектов в2017 году выделено 5,1 млрд рублей.