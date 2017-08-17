В ночь на 18 августа Петербург накроет гроза

Ближайшей ночью, с 17 на 18 августа, в Петербурге ожидается гроза. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

Кратковременные дожди и ливни начнутся уже вечером 17 августа. Ночью грозу будут сопровождать порывистые ветры. Днем вероятность осадков будет значительно ниже, но небо станет облачным. Температура воздуха поднимется до 25 градусов.

Ветер днем ожидается южный – от 4 до 9 метров в секунду.