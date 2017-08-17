В Ленобласти построят крупнейшую кроличью ферму Европы

В Ленинградской области появится крупнейшая в Европе кроличья ферма. Проект стоимостью в 1, 2 млрд рублей сможет обеспечить крольчатиной миллионы человек, сообщают Аргументы недели.

Ферма строится в Лужском районе Ленинградской области. Планируется, что она даст 1, 2 тыс. тонн мяса в год. Это сделает ее крупнейшим кролиководческим комплексом Европы, и она полностью закроет потребность в крольчатине по всему Северо-Западу.

В отличие от многих других животных, поголовье кроликов в России в настоящий момент невелико. На всю страну насчитывается примерно 3, 5 млн кроликов. Этот показатель находится на уровне 1990 года. При этом кур в России 547 млн, а свиней - 21, 4 млн.