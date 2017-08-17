Небезопасные продукты в России предлагают уничтожать

Министерство сельского хозяйства разработало законопроект, который предлагает уничтожать продукты, несоответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза.

В ведомстве полагают, что такие меры сократят число нарушений изготовителями пищевой продукции правил, прописанных в документах Евразийского экономического союза. В них содержатся требования к маркировке, материалам для упаковки, процессам производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации товаров, сообщают Известия.

В Россельхознадзоре заявили, что согласны с предложением Минсельхоза уничтожать не соответствующие техрегламентам продукты, поскольку они угрожают здоровью россиян. По итогам первого квартала на продовольственном рынке было выявлено около 5% некачественной продукции — молока, рыбы, алкоголя, мясных консервов, колбасы.

Россия в августе 2014 года ввела эмбарго на ввоз целого перечня продуктов из стран ЕС, США и ряда других государств в ответ на их экономические санкции. Ограничения действуют до 31 декабря 2017 года и могут быть продлены. За это время были уничтожены тонны санкционных продуктов. На предложение разрешить раздавать изъятую продукцию малоимущим Госдума ответила отказом.