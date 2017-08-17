На автовокзале на Обводном канале запретили провожать пассажиров

Выход на перрон автовокзала на Обводном канале Петербурга теперь осуществляется только с билетом. Эта мера введена с 1 августа.

Теперь провожать отъезжающих запрещено - к автобусам могут проходить только пассажиры с билетами в печатном или электронном виде. Предъявить их необходимо будет на пункте досмотра.

При этом они сами должны перемещать свой багаж, сообщается на сайте вокзала. Пассажиров просят отнестись к новому правилу с пониманием.