На развязке КАД в Мурино перекроют съезд

С пятницы по среду, с 18 по 23 августа, на развязке КАД с автодорогой Петербург-Матокса (км 110+000 внешнего кольца) в Мурино полностью перекроют съезд №4, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Кроме того, будет полностью перекрыт для движения съезд с внешнего кольца КАД в Токсовский тоннель сторону Петербурга на улицу Руставели. Ограничения вводятся из-за ремонтных работ, которые проводит ООО «Техносфера».

«Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит использовать другие открытые для движения съезды данной транспортной развязки.