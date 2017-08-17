Дальневосточный и Гранитную перекроют на две недели

Работы по пробивке Гранитной улицы ограничат движение транспорта на две недели.

С пятницы, 18 августа, по 31 августа закрывается движение транспорта по Дальневосточному проспекту от Гранитной до Зольной улицы и по самой Гранитной улице от улицы Громова до Новочеркасского проспекта.

Сейчас Гранитную пробивают от Новочеркасского проспекта до Уткина переулка для дополнительного подключения Ладожского вокзала к улично-дорожной сети Северной столицы. После завершения работ Гранитная станет одним из въездов в Красногвардейский район.