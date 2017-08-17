Ремонт Кронштадтского путепровода изменит маршруты двух трамваев

В Петербурге с 21 по 25 августа изменятся маршруты двух трамваев.

Ремонт трамвайных путей на участке будет проходить с 21 по 25 августа, ежедневно, с 10:00 до 15:00 и с 01:30 26 августа до 04:30 28 августа, сообщают в "Горэлектротрансе".

Трамвайное движение на это время будет закрыто.

Маршрут №52 будет следовать от к/ст "Ж/д станция "Сосновая Поляна"" по действующей трассе до к/ст "Трамвайный парк №8";

Маршрут №60 проследует от к/ст "Ленинградский электромеханический завод" по Петергофскому шоссе, улице Десантников, улице Маршала Казакова до к/ст "Трамвайный парк №8".