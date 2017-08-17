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Эсеры требуют у Смольного проверить реставрацию усадьбы в Коломягах

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© Фото: aleksorama - LiveJournal

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Политик Марина Шишкина считает, что компания "БалтикСтрой" так и не начала восстанавливать усадьбу Орловых-Денисовых.

Лидер партии "Справедливая Россия" в Северной столице Марина Шишкина требует от комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и комитета по благоустройству принять меры в отношении ООО "БалтикСтрой". Это компания является собственником культурного объекта усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах.

В письме к главе КГИОП Сергею Макарову политик требует проверить, исполняет ли "БалтикСтрой" решение Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, который в мае 2016 года обязал компанию отреставрировать усадьбу. Глава «справедливороссов» хочет узнать, на какой стадии находятся реставрационные работы.

Парк при усадьбе, который находится в ведении комитета с 2011 года, входит в число объектов культурного наследия и включен в адресную программу капитального ремонта объектов зеленых насаждений на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов. При этом он находится в плохом состоянии. Шишкина предполагает, что "БалтикСтрой" так и не приступила к работам по его реставрации.

Компания получила усадьбу и участок под ней в долгосрочную аренду в 2012 году и должна была отреставрировать усадьбу до июня 2014 года, а также восстановить участок парка до декабря 2015 года. К такому сроку реставрации не произошло.

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