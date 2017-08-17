Управляющие компании Петербурга задолжали поставщикам ресурсов 15 млрд рублей

Управляющие компании Северной столицы задолжали поставщикам ресурсов более 15 млрд рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на жилищный комитет.

При этом за год долг сократился почти на 736 млн рублей. Эффективнее всего возврата долгов удалось в Калининском, Приморском и Петродворцовом районах. В некоторых случаях деньги удалось вернуть через суд. За год было подано 36 тыс. исков.

"Конечно, суды на 80 процентов удовлетворяют требования управляющей организации на взыскание этого долга. Большая часть суммы возвращается, как только выносится решение мирового судьи. А потом уже идет работа судебных приставов", - рассказал председатель комитета Валерий Шиян.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что россияне задолжали за коммунальные усоуги 1,34 трлн рублей. Средний размер задолженности недобросовестного пользователя коммунальных услуг составляет около 50 тыс. рублей. На 1 января 2017 года в Национальном бюро кредитных историй располагали информацией об 11 тыс. злостных неплательщиков из 20 субъектов РФ.