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В Петербурге задержали замдиректора «Ленпроектреставрации»

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© Фото: ugolovka.com

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Олега Лыскова подозревают в получении взятки.

В Петербурге задержан заместитель генерального директора проектного института «Ленпроектреставрация»  Олег Лысков, которого подозревают во взятке, передает «Фонтанка».

По информации СМИ, дело против Лыскова было возбуждено после того, как ему в кабинет была доставлена крупная сумма денег от представителя коммерческой организации. Заместителя генерального директора «Ленпроектреставрация» задержали оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга и Ленобласти.

Лысков задержали на двое суток в качестве подозреваемого по статье 290 УК (получение взятки должностным лицом). Позже будет названа мера пресечения.

Олег Лысков - выпускник юридического факультета СПбГУ. С начала 2000-х годов работал в правительстве Северной столицы на юридических должностях, в 2010 году стал заместителем председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам, где проработал три года.

Ранее входил в советы директоров «Западного скоростного диаметра», аэропорта «Пулково», компании по проектированию Орловского тоннеля и других. По данным СПАРК, с декабря 2016 года Лысков является совладельцем юридической фирмы «Мусин и партнеры».. На момент задержания исполнял обязанности гендиректора Ленпроектреставрации.

«Ленпроектреставрация» – открытое акционерное общество, которое полностью принадлежит государству в лице комитета имущественных отношений Петербурга. Осуществляет историко-архивные исследования, разработку сметной документации, комплексное проектирование реставрации памятников и объектов истории и культуры, историко-культурными экспертизами, авторским надзором.

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