В Петербурге в 2019 году появится 44 километра новых велодорожек

Правительство Петербурга обещает в следующем году создать проекты 18-ти маршрутов для велосипедистов, общая протяженность которых составит 43,8 километра. Они появятся в Северной столице к 2019 году, заявил на своей странице в Telegram вице-губернатор города Игорь Албин.

По его мнению, сейчас вопрос обустройства дорожек для велосипедов решается недостаточно квалифицированно. К концу 2017 года в Петербурге обещали открыть 40 километров велодорожек, но работы на данный момент выполнены на 76% (чуть более 31 километра).

В 2017 году комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) планирует открыть четыре новых велосипедных маршрута. На это комитет запросил из бюджета города 130 млн рублей, а в рамках проекта "Твой бюджет" предусмотрено еще 4,5 млн рублей для велодорожки на набережной реки Фонтанки.