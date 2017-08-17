Свидетелем по делу о взломах во время выборов в США стал хакер из Украины

Украинский хакер под псевдонимом Profexer сдался властям после того, как написанную им программу использовали для взломов во время предвыборной кампании в США, сообщает глава киберполиции Украины Сергей Демедюк.

Он уточнил, что хакер сам явился в полицию, но не был арестован. По информации The New York Times, хакер пришел в полицию в январе 2017 года.

Власти Украины дали возможность находящимся в Киеве агентам ФБР пообщаться с хакером. Profexer заявил, что создавал свою программу P.A.S. web shell «не для тех целей, для которых ее использовали», рассказал глава киперполиции Украины.

Совестные работы США и Украины по поводу взломов, по информации издания, помогли установить, что хакерская программа Sofacy использовалась как для атаки на ЦИК Украины в 2014 году, так и для взлома Демократической партии в 2016 году.

В декабре прошлого года американские разведслужбы заявили, что вмешательства в предвыборную компанию США организовала Россия, которая отвергает свою причастность к атакам.

В мае 2014 года, во время выборов президента Украины, хакеры пытались загрузить на сайт ЦИК страны картинку, из которой следовало, что победил лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош. Атаку удалось пресечь и изображение не появилось на сайте ЦИК, но попало в эфир российского Первого канала. На телеканале заявляли, что взяли его с сайта ЦИК.

Как стало ивзестно 12 июля, в рамках защиты от киберпреступников программу «Лаборатория Касперского» исключили из списка утвержденных поставщиков программного обеспечения для закупок через администрацию по общим услугам. В Белом доме пояснили, что такое решение призвано «обеспечить целостность и безопасность систем и сетей правительства США».