В Петербурге 17 августа пройдут дожди и грозы

В четверг, 17 июля, в Северной столице ожидается переменная облачность. Об этом говорится в ежедневном сообщении ГУ МЧС России по Петербургу.

Во второй половине дня синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер будет дуть южный, юго-восточный 4-9 м/с. При грозе ожидается порывистый ветер.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +22 до 24 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.