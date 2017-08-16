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Стали известны самые популярные видео в российских СМИ

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© Фото: Медиазона

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Подсчет проводился с начала 2017 года.

"Медиалогия" подготовила рейтинг самых заметных в российских СМИ видео, которые были опубликованы с начала 2018 года.

5 место: Linkin Park  - «Talking To Myself»

 

Известная рок-группа Linkin Park в день смерти солиста Честера Беннингтона, 20 июля, выложила клип на песню "Talking To Myself". Меньше чем за день ролик собрал более 7,4 млн просмотров. Сейчас его посмотрели уже более 57,8 млн человек.

4 место: Рэп-батл Oxxxymiron и Гнойного

 

Это событие произошло совсем недавно, но уже стало одним из самых обсуждаемых за несколько недель. Известный рэпер Oxxxymiron неожиданно проиграл батл со счетом 0:5. За три дня ролик набрал более 13 млн просмотров.

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3 место: Фрагменты документального фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"

 

В этом нашумевшем задолго до своего выхода фильме президент РФ Владимир Путин сообщает о том, что не согласен с действиями Эдварда Сноудена, упрекает США в поддержке террористов в Чечне и многое другое.

2 место: Обращение Алишера Усманова к Навальному

 

Произошло это 18 мая. В считанные секунды высказывание российского миллиардера "Тьфу на тебя, Алексей Навальный!" становится мемом и породит множество не только публикаций, но и видеоприколов.

1 место: «Он вам не Димон»

 

На сегодняшний день расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) про предполагаемые богатства премьер-министра РФ Дмитрия Медведева посмотрели  24,2 млн раз.. Появился этот фильм 2 марта. Тогда еще трудно было предугадать, что расследование ФБК спровоцирует несколько всероссийских акций протеста.

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