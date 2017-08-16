У миграционного управления МВД в Петербурге прошли пикеты в поддержку журналиста «Новой газеты»

В среду вечером, 16 августа, возле Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти по Кирочной улице, 4 прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналиста «Новой газеты» Али Феруза, который с 1 августа содержится в спецентре для депортируемых лиц в Москве. Как рассказала «Санкт-Петербург.ру» участница акции Ирина Светлова, у здания собралось десять протестующих.

«Из управления МВД выходили сотрудницы, грозились, что вызовут полицию. Сотрудники правопорядка и правда приезжали, проверили наши документы и уехали», - уточила протестующая.

Фото: seriozha52 / instagram.com

Участники акции также собирали подписи на имя начальницы миграционного управления МВД РФ Ольги Кирилловой с требованием незамедлительно легализовать пребывание журналиста в России или позволить ему выехать в одну из европейских стран, готовых уже сейчас его принять.

Пикетчики держали в руках плакаты: «Центры временного содержания иностранных граждан: ужасные бытовые условия», «произвол администрации отсутствие медицинской помощи», «Свободу Али Ферузу!», «Дайте гражданство Али Ферузу», «Неужели бюрократия важнее, чем жизнь».

Ранее суд приостановил выдворение из РФ журналиста «Новой газеты» Али Феруза. Московский горсуд постановил содержать Феруза в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ) до окончательного решения ЕСПЧ.

Прежде Басманный суд Москвы постановил выдворить Али Феруза из России. Он является гражданином Узбекистана, утром 1 августа его задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства.

Корреспондент работает в «Новой газете» с 2016 года, он вырос на Алтае и после окончания школы уехал в Узбекистан. Впоследствии он покинул эту страну, поскольку его пытались завербовать местные спецслужбы.