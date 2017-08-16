  • 16 Август 2017
USD 17.08.2017 59.6521 -0.2745
USD ММВБ 20:17 59.42900  
EUR 17.08.2017 69.9958 -0.3760
EUR ММВБ 20:17 69.5310  
Нефть($) 16.08.2017 50.71 0.59
Нефть(p) 16.08.2017 3024.96 +21.44

У миграционного управления МВД в Петербурге прошли пикеты в поддержку журналиста «Новой газеты»

Автор:


© Фото: Новая Газета

Темы дня

Али Феруза остается в спеццентре на неопределенный срок.

В среду вечером, 16 августа, возле Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти по Кирочной улице, 4 прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналиста «Новой газеты» Али Феруза, который с 1 августа содержится в спецентре для депортируемых лиц в Москве. Как рассказала «Санкт-Петербург.ру» участница акции Ирина Светлова, у здания собралось десять протестующих.

«Из управления МВД выходили сотрудницы, грозились, что вызовут полицию. Сотрудники правопорядка и правда приезжали, проверили наши документы и уехали», - уточила протестующая.

Фото: seriozha52 / instagram.com
 

Участники акции также собирали подписи на имя начальницы миграционного управления МВД РФ Ольги Кирилловой с требованием незамедлительно легализовать пребывание журналиста в России или позволить ему выехать в одну из европейских стран, готовых уже сейчас его принять.

Пикетчики держали в руках плакаты: «Центры временного содержания иностранных граждан: ужасные бытовые условия», «произвол администрации отсутствие медицинской помощи», «Свободу Али Ферузу!», «Дайте гражданство Али Ферузу», «Неужели бюрократия важнее, чем жизнь».

Ранее суд приостановил выдворение из РФ журналиста «Новой газеты» Али Феруза. Московский горсуд постановил содержать Феруза в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ) до окончательного решения ЕСПЧ.

Прежде Басманный суд Москвы постановил выдворить Али Феруза из России. Он является гражданином Узбекистана, утром 1 августа его задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства. 

Корреспондент работает в «Новой газете» с 2016 года, он вырос на Алтае и после окончания школы уехал в Узбекистан. Впоследствии он покинул эту страну, поскольку его пытались завербовать местные спецслужбы.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.08.17
    Где заказать срочный перевод документов в Москве?
    15.08.17
    Коммерческий морской транспорт: купля/продажа и распространенные модели
    15.08.17
    Ремонт Айфона в СПб – недорого, быстро, качественно
    14.08.17
    Интернет-магазин «Мой размер» работает для крупных мужчин
    14.08.17
    Качественный кузовной ремонт автомобилей в Санкт-Петербурге!
    14.08.17
    Не понравился макияж, прическа не к лицу: как быть мастеру?
    11.08.17
    Полезные советы на все случаи жизни
    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram