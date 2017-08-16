В Петербурге появилась карта испорченных газонов

Активисты движения «Красивый Петербург» составили карту газонов и тротуаров, которые испортили автомобилисты. Ко всем участкам добавлены фотографии и контакты ответственных за это чиновников.

Фото: Красивый Петербург

«По заявкам горожан мы составили карту проблемных газонов и направили обращение губернатору, в котором просили принять меры по предотвращению незаконной парковки по конкретным адресам, привлечению нарушителей к ответственности, восстановлению благоустройства, а также просили озаботиться комплексным решением этой проблемы в нашем городе», — сообщают активисты.

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Ответ был получен только от комитета по законности. В нем сообщается о 131 проведенной инспекции в 14 районах города, по результатам которых составлено 40 административных протоколов.

По информации активистов, стихийных парковок на газонах и тротуарах в Петербурге гораздо больше.

В «Красивом Петербурге» призывают жителей Северной столицы пополнять карту проблемных парковок и добиваться от чиновников очистки газонов и тротуаров от машин.