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В России хотят ужесточить требования к перевозкам детей

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© Фото: Autozam.RU

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В первую очередь это может коснуться международных перевозок.

Замглавы Министерства транспорта России Николай Асаул сообщил, что ведомство намерено ужесточить правила перевозок детей на междугородних автобусах.

«Важно соблюсти баланс: обеспечить безопасность без чрезмерного закручивания гаек, на что периодически жалуется туристическое сообщество, те, кто профессионально занимается организацией детского отдыха»,— заявил Асаул в интервью Известиям.

По его словам, Минтранс планирует сделать обязательным наличие проблескового маячка желтого или оранжевого цвета. Помимо этого министерство хочет ужесточить требования к стажу водителей.

«В новых правилах водитель обязан иметь непрерывный стаж не менее 12 месяцев за последний год. Эта норма повысит безопасность, потому что перевозка автобусом существенно отличается от перевозки грузовиком, а тем более — легковым автомобилем»,— уточнил замглавы Минтранса.

Ранее министерство выступило с предложением вернуть лицензирование всех автобусных перевозок. Сейчас такой законопроект  находится в Госдуме. 

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