С июля 2018 года покупателям жетонов в метро Петербурга будут выдавать чеки

Лучшее в Петербурге

Куда сходить в Петербурге в августе

Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

«Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.