Вестибюль метро «Гостиный двор» открыт после проверки

Вестибюль метро «Гостиный двор», который был закрыт в 15:11, открыт после проварки.

В сумках, которые вызвали подозрение, не обнаружено опасных веществ или предметов.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.