Минздрав сообщил о сокращении смертности в России

За первое полугодие 2017 года в России умерло на 20,2 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщают Известия со ссылкой на данные Минздрава.

В процентном отношении разница не выглядит существенной — 2,1%. Всего за январь–июнь 2016 года умерло 960,6 тыс. житеелй страны. При этом в ведомстве уточняют, что в непростых экономических условиях это очень хороший показатель.

При этом в Росстате уточняют, что, несмотря на сокращение смертности, количество умерших по-прежнему превышает количество родившихся. В январе–мае 2017 года умерло в 1,2 раза больше, чем родилось. Среди причин лидируют сердечно-сосудистые заболевания и новообразования. Демографы отмечают колоссальную смертность среди мужчин трудоспособного возраста. На эту группу сейчас приходится каждый пятый смертельный случай в России.

Вместе с этим статистика показывает, что покупать алкоголь, который является причиной многих смертей, россияне стали меньше. По информации Росалкогольрегулирования, которую приводят Известия, за первое полугодие в РФ стали меньше покупать водку, вино и шампанское.

Так, за январь-июнь 2017 года, розничные продажи водки составили 318 млн литров, что на 20% ниже аналогичного прошлогоднего показателя. Игристые вина упали на 40%, до 63 млн литров, тихие — на 15%, до 223 млн литров.