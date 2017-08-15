Проезд по Введенской улице ограничат на пять дней

Со среды по воскресенье, с 16 по 20 августа, движение по Введенской улице будет ограничено из-за прокладки канализации, сообщает КРТИ.
Проезд транспорта будет невозможен от Большого проспекта П.С. до Большой Пушкарской улицы.
© Фото: photoprogulki.narod.ru
Будут прокладывать канализацию.
Со среды по воскресенье, с 16 по 20 августа, движение по Введенской улице будет ограничено из-за прокладки канализации, сообщает КРТИ.
Проезд транспорта будет невозможен от Большого проспекта П.С. до Большой Пушкарской улицы.
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