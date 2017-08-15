Застройщиков Петербурга обязали согласовывать облик дома со Смольным

Петербургских застройщиков обязали согласовывать облик зданий с комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА). Разрешения на возведения домов больше не будут выдавать без утверждения внешнего вида, передают в Госстройнадзоре.

В ведомстве напоминают, что 4 июля вступили в силу изменения Правил землепользования и застройки. Теперь согласование в КГА является обязательным документом, который требуется иметь перед получением разрешения на строительство.

О процедуре получения этого документа можно узнать на сайте комитета.