В Петербурге топ-менеджер Росавтодора получил условный срок за махинации с топливными картами

Куйбышевский районный суд приговорил топ-менеджера Росавтодора Тимофея Мещерякова к 1,5 годам условного срока по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщают в пресс-службе судов Петербурга.

Следствие установило, что заместитель руководителя управления земельно-имущественных отношений Росавтодора Мещеряков получил три магнитные топливные карты, через которые в течение трех лет получил взятку в размере 730 тыс. рублей. Деньги ему поступали от нескольких коммерческих компаний за покровительство их работам по оценке стоимости земли вдоль трассы.

Именно под его контролем решались имущественные вопросы с землями, которые прилегают к трассе «Скандинавия». По заказу Росавтодора трассу расширяет компания ВАД (один из главных подрядчиков Росавтодора, второй крупнейший подрядчик — "Мостотрест").

Мещеряков признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке.