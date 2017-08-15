Опрос: петербуржцев больше всего раздражают парковка на газонах и мусор во дворах

Движение «Красивый Петербург» составило антирейтинг нарушений городской среды. В голосовании приняли участие более тысячи человек.

5 место: «вечные» лужи

Каждого десятого жителя Петербурга больше всего разрдражают постоянные лужи, которые порой можно наблюдать и в недождливую погоду.

Иногда они появляются из-за некачественно выполненных ремонтных работ, как это произошло на набережной Фонтанки, где лужи начали появляться после досрочно завершенной реконструкции. На постоянное скопление воды жалуются и те, кто пользуется подземным переходом на ЖД-станции «Удельная» - там лужи приходится обходить даже когда на поверхности абсолютно сухо. Еще чаще вода на дорогах появляется во время различных гидравлических испытаний, которые практически постоянно летом проходят в разных районах города.

Фото: Виталий Беспвлов / Санкт-Петерубрг.ру

4 место: нелегальная торговля

Незаконная продажа различных товаров у станций метро и остановок разрежает почти 14% опрошенных. При этом полиция не спешит бороться с этой проблемой. Как показал совместный эксперимент «Санкт-Петербург.ру» и «Красивого Петербурга», нужно очень постараться, чтобы привлечь внимание полицейских к торговле у метро, которая мешает проходу пассажиров.

Фото: Виталий Беспвлов / Санкт-Петерубрг.ру

3 место: ямы на дорогах и тротуарах

Еще чаще жителей Северной столицы раздражают ямы на улицах города. Иногда это приводит к ДТП. К примеру, в марте этого года в Колипино асфальт ушел под землю и унес за собой маршрутное такси.

Фото: car-day.ru

2 место: мусор на улицах, во дворах и парках

Второе место (15,8%) занимает еще одна постоянная проблема Северной столицы Росси – мусор на улицах города. Несмотря на постоянные новости о том, как много тонн пыли и сора вывезли за территорию города, ситуация практически не меняется.

Высказывал свое удивление и губернатор города Георгий Полтавчнко, который побывал на одной из улиц Петроградской стороны. Администрация района при этом заявила, что всему виной ветер, который нагоняет пыль с других районов города.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

1 место: парковка на газонах и тротуарах

С большим отрывом (33,7%) лидирующую позицию в антирейтинге занимает проблема парковок. Тут можно наблюдать ситуацию, когда одна важная проблема вытекает из другой: из-за отсутствия нужного количества парковочных мест (а иного и просто из-за наплевательского отношения к городу), некоторые петербуржцы оставляют свои автомобили на газонах, что приводит к еще большему загрязнению Северной столицы.

Фото: gorpoekt_spb - LiveJournal