На внутреннем кольце юго-западной части КАД перекроют половину полос

В связи с заменой трех деформационных швов от развязки КАД с проспектом Обуховской Обороны до развязки с Софийской улицей будут введены временные ограничения движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С16 по 26 августа будут перекрыты первая и вторая полосы, а с 26 августа по 5 сентября перекроют третью и четвертую полосы движения. На период перекрытия двух полос по оставшимся будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Генеральный подрядчик ремонтныйх работ - ООО "ЕвроТрансСтрой".