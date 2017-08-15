На КАД перед Вантовым мостом образовалась большая пробка

Во вторник утром, 15 августа, на внешней стороне КАД перед Обуховским (Вантовым) мостом образовался крупный автомобильный затор сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Ее протяженность составляет более 6 километров. Скорость движения на этом участке не превышает 7 км/ч.

Фото: Яндекс.Карты

Автомобильный затор произошел из-за того, что на КАД сейчас проводятся активные дорожные работы. До 21 августа на юго-востоке автомагистрали перекрыли сразу две полосы движения.

Кроме того, на развязке КАД с проспектами Культуры и Энгельса перекрыли первую полосу движения. По второй и третьей полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.