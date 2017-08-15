ФСБ задержала в Крыму «агента СБУ»

Геннадий Лемешко, которого в субботу,12 августа задержали в Крыму, был направлен на полуостров «для осуществления диверсионных актов», передает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ,

Гражданина Украины Лемешко задержали при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый свет. Оперативники сообщают, что у него обнаружили и изъяли механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью и другие предметы.

В ФСБ считают задержанного агентом Службы безопасности Украины (СБК) в Херсонской области, которого направили в Крым «для осуществления диверсионных актов».

Ранее стало известно, что у связанного с украинскими националистами 48-летнего петербуржца нашли третий по счету склад боеприпасов.

Впервые информация о нем появилась 28 июля. Тогда у задержанного и трех его приятелей гранаты и пулеметы нашли в квартирах во время обысков. К 9 августа стало известно о новом тайнике на улице Связи, тогда же сотрудники правоохранительных органов в деревне Назии в Ленобласти обнаружили дом, в котором, судя по всему, оружие переделывали и восстанавливали.

Во вторник, 15 августа, оперативники полицейского центра «Э» нашли в гараже подозреваемого автоматический пистолет, стволы от винтовки и пулемета, ружье, другие части оружия и патроны. Оружие хранилось на улице Федюнинского, в шестистах метрах от предыдущего тайника.

По всем схронам возбуждены дела о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.