  • 15 Август 2017
USD 16.08.2017 59.9266 0.1276
USD ММВБ 21:17 59.80600  
EUR 16.08.2017 70.3718 -0.2927
EUR ММВБ 21:17 70.1370  
Нефть($) 15.08.2017 50.73 +0.18
Нефть(p) 15.08.2017 3040.08 +17.24

ФСБ задержала в Крыму «агента СБУ»

Автор:


© Фото: evreimir.com

Темы дня

По информации оперативников, он планировал устроить на территории полуострова диверсии.

Геннадий Лемешко, которого  в субботу,12 августа задержали в Крыму, был направлен на полуостров «для осуществления диверсионных актов», передает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ,

Гражданина Украины Лемешко задержали при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый свет. Оперативники сообщают, что у него обнаружили и изъяли механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью и другие предметы.

В ФСБ считают задержанного агентом Службы безопасности Украины  (СБК) в Херсонской области, которого направили в Крым «для осуществления диверсионных актов».

Ранее стало известно, что у связанного с украинскими националистами 48-летнего петербуржца нашли третий по счету склад боеприпасов.

Впервые информация о нем появилась 28 июля. Тогда у задержанного и трех его приятелей гранаты и пулеметы нашли в квартирах во время обысков. К 9 августа стало известно о новом тайнике на улице Связи, тогда же сотрудники правоохранительных органов в деревне Назии в Ленобласти обнаружили дом, в котором, судя по всему, оружие переделывали и восстанавливали.

Во вторник, 15 августа, оперативники полицейского центра «Э» нашли в гараже подозреваемого автоматический пистолет, стволы от винтовки и пулемета, ружье, другие части оружия и патроны. Оружие хранилось на улице Федюнинского, в шестистах метрах от предыдущего тайника.

По всем схронам возбуждены дела о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.08.17
    Где заказать срочный перевод документов в Москве?
    15.08.17
    Коммерческий морской транспорт: купля/продажа и распространенные модели
    15.08.17
    Ремонт Айфона в СПб – недорого, быстро, качественно
    14.08.17
    Интернет-магазин «Мой размер» работает для крупных мужчин
    14.08.17
    Качественный кузовной ремонт автомобилей в Санкт-Петербурге!
    14.08.17
    Не понравился макияж, прическа не к лицу: как быть мастеру?
    11.08.17
    Полезные советы на все случаи жизни
    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram