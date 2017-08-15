В двух районах Петербурга 15 августа трубы проверят на прочность

Во вторник, 15 августа, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает теплосети на плотность и прочность в Невском и Красногвардейском районах Северной столицы.
В зону испытаний войдут тепловые сети, проходящие по улицам:
проспект Большевиков, Российский проспект, Товарищеский проспект, улица Дыбенко, улица Подвойского, улица Коллонтай, улица Крыленко.
Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Энергетики призывают жителей и гостей Петербурга быть предельно внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения труб в указанных границах просят сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112).