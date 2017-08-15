СК прекратил дело в отношении начальника метро Петербурга

Следственный комитет (СК) прекратил дело в отношении главы ГУП «Петербургский метрополитен» Владимира Гарюгина, передает Коммерсантъ со ссылкой на адвоката Гарюгина Владимира Львова.

По его словам, дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

«Мы ждали этого решения два с половиной года. Следствие долго думало, как преодолеть законную силу постановлений арбитражных судов, но так и не смогло найти такой возможности», — уточнил Львов.

СК обвинял Гарюгина в злоупотреблениях полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ст. 201 УК РФ). Его обвиняли в том, что в 2012 году он «неправомерно» освободил ЗАО «Советник» — застройщика станции «Адмиралтейская», — от возмещения 466,5 млн рублей, которые были потрачены на станцию из бюджета до заключения договора.

Уголовное дело против начальника метро было возбуждено в 2012 году. Следствие считало, что Гарюгин «и иные лица» использовали свои полномочия при заключении инвестдоговора о строительстве комплекса наземного вестибюля станции метро «Адмиралтейская». Полагалось, что руководитель метрополитена не стал требовать компенсации у инвесторов за строительство вестибюля, выполненное за счет бюджета, что нанесло ущерб в 466 млн рублей.



Гарюгин возглавляет подземку Северной столицы с 1990 года.