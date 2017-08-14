В Петербурге сову спасли от принудительных фотосессий

На минувшей неделе, 10 октября, сотрудники Комитета по природопользованию Петербурга изъяли сову редкого вида, чей владелец зарабатывал с помощью нее, предлагая посетителям ГМЗ «Петергоф» фотографироваться с ней.

Изъятая сова – неясыть серая. Этот вид сов занесен в перечень видов животных и растений, которые попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

В отношении владельца совы был составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение правил пользования объектами животного мира).

Государственные инспекторы по охране окружающей среды напоминают петербуржцам и гостям города, что предложения о фотографировании с дикими животными – это нарушение требований закона и этики.