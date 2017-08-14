ФСБ задержала предполагаемых смертников, готовивших теракты в Москве

В понедельник, 13 августа, ФСБ сообщила о задержании четырех террористов, которые готовили серию взрывов в Москве. Предполагается, что задержанные готовили взрывы на транспорте и в торговых центрах.

Уточняется, что один из задержанных — гражданин России, трое других — выходцы из стран Центральной Азии.

По информации ФСБ, теракты готовили двое смертников, а также специалист по изготовлению взрывных устройств и эмиссар террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Имена задержанных не называются.

ФСБ также сообщает о ликвидации в Московской области лаборатории по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала террористов, которые пытались столкнуть "Сапсаны". План не сработал из-за некачественных деталей диверсионной конструкции.