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Жители Лиговского попытались рассказать Полтавченко об уплотнительной застройке (ФОТО)

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© Фото: участники акции
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    На акцию отреагировал вице-губернатор Албин.

    В понедельник, 14 августа, жители Лиговского проспекта провели пикеты у Смольного, чтобы рассказать губернатору Петербурга о том, как в городе проходит уплотнительная застройка.

    Как рассказала «Санкт-Петерубрг.ру» одна из участниц акции Клавдия Алексеевна, они решили провести «ликбез» после встречи губернатора с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «Во время встречи Путин сказал, что не знал о проблеме уплотнительной застройки. Полтавченко в ответ также сказал, что тоже не знает о такой проблеме. Мы решили выйти к Смольному, чтобы рассказать ему о том, как все происходит на самом деле», - рассказала жительница Лиговского проспекта.

    Встретиться с губернатором участницам акции не удалось - вероятно, он заезжает в Смольный через другой вход. При этом на их пикет отреагировал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который сказал женщинам, что Полтавченко знает об этой проблеме.

    По словам Клавдии Алексеевны, с Албиным жители проспекта уже встречались, а с губернатором не пересекались еще ни разу. Она также добавила, что лично пострадала от застройки – из-за нее дом, в котором она проживает, лишился своей придомовой территории и сейчас у него ведутся строительные работы.

    На участке между Прилукской, Расстанной, Тамбовской улицами и Лиговским проспектом в настоящее время возводят четыре многоэтажных точечных здания. Одно из них – на месте небольшой зеленой площадки с деревьями, строительство ведётся в непосредственной близости от исторической застройки, уточняют участники акции.

    С 2011 года жители ведут переписку с чиновниками, проводят пикеты и акции у Смольного, прокуратуры Петербурга, Госстройнадзора, представительства Президента, и даже в Москве у стен Кремля. В судебном порядке был отменен проект планировки квартала, на основании которого ведется стройка, но, как впоследствии заявили чиновники Смольного, это не повод для отзыва разрешения на строительство. 

    Ранее на аналогичную акцию выходили жители Калининского района. 

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