У студии Учителя на Крюковом канале появился баннер против «Матильды»

В понедельник, 14 августа, жители Петербурга заметили на Крюковом канале баннер с изображением Николая II и надписью «За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!». Фотографии с ним появились в социальных сетях.

Автор одной из них, пользователь Instagram Юрий Кудряшов подписал снимок «Полонская в городе?». Какое именно движение установило этот баннер – неизвестно. Он появился напротив студии режиссера «Матильды» Алексея Учителя на Крюковом канале

Фото: yurka_k / instagram.com

Ранее на Мурманском шоссе в Петербурге появился биллборд с изображением Николая I и надписью «Прости нас, государь». По информации пользователей соцсетей, за его размещением стоит некий «Центр социальных инициатив».

В фильме «Матильтда», который выйдет в широкий пркоат в октябре, рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат "Матильда" выйдет 25 октября, министерство культуры уже выдало прокатное удостоверение для показа фильма по всей России.



По данным социологического опроса, которые были опубликованы 10 августа, более 81% россиян слышали про фильм "Матильда", а 56% указали, что хотят посмотреть это кино.