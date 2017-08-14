На Сенной площади предлагают установить фонтан и скамейки под навесом (ФОТО)

Накануне, 13 августа, на экофестивале Green Village волонтеры международной студенческой организации AIESEC показали проект превращения Сенной площади в пространство для отдыха.

В основу создания проекта студенты взяли исследование движения «Красивый Петербург», а также результаты опроса населения.

Фото: AIESEC

По замыслу разработчиков проекта, на Сенной площади может появиться фонтан, парковки для велосипедов, а также большое количество креативных лавочек. Некоторых из них могут находиться под навесом. Также планируется избавиться от пестрых вывесок на прилегающих фасадах домов.

Сенная площадь была зачищена от торговых павильонов в сентябре прошлого года. К настоящему моменту никаких существенных изменений не произошло – площадь остается пустой.

