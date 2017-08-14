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На Сенной площади предлагают установить фонтан и скамейки под навесом (ФОТО)

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© Фото: AIESEC

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    Такой проект предложили иностранные студенты.

    Накануне, 13 августа, на экофестивале Green Village волонтеры международной студенческой организации AIESEC показали проект превращения Сенной площади в пространство для отдыха.

    В основу создания проекта студенты взяли исследование движения «Красивый Петербург», а также результаты опроса населения.

    Фото: AIESEC 
     

    По замыслу разработчиков проекта, на Сенной площади может появиться фонтан, парковки для велосипедов, а также большое количество креативных лавочек. Некоторых из них могут находиться под навесом. Также планируется избавиться от пестрых вывесок на прилегающих фасадах домов.

    Сенная площадь была зачищена от торговых павильонов в сентябре прошлого года. К настоящему моменту никаких существенных изменений не произошло – площадь остается пустой.

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