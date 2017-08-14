РЖД выплатит компенсации пассажирам опоздавших «Сапсанов»

Пассажирам скоростных поездов Москва – Петербург, прибывших накануне, 13 августа, с опозданием, будут выплачены компенсации, сообщают в РЖД.

Так, пассажиры «Сапсанов», которые прибыли с задержкой от одного до двух часов, получат 25% от стоимости билета. Пассажиры тех поездов, которые задержались более чем на два часа, получат половину стоимости билетов. При этом пассажиры «Невского экспресса» получат полную стоимость билетов.

В воскресенье, 13 августа, на участке железной дороги Москва – Петербург было временно приостановлено движение. Из-за этого задержались четыре скоростных поезда «Сапсан», а также «Невский экспресс» и поезда дальнего следования.

По информации РЖД, произошло повреждение контактной сети, на которую упало дерево. Авария была устранена к 20:00 по московскому времени.