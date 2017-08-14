В Петербурге 14 августа ожидаются дожди

В понедельник, 14 августа, в Северной столице ожидаются кратковременные дожди. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

Синоптики обещают, что небо над Северной столицей будет облачным с прояснениями. Ветер будет западный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем прогреется до +21 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

Сейчас в Петербурге +17 градусов.