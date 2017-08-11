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Картина дня: футбол, Анталия и деньги на жилье

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© Фото: BeLive.ru

Темы дня

Как отразится на жизни петербуржцев предстоящий матч на «Зенит-арене», чем не угодила Роспотребнадзору Анталия и как чиновники Северной столицы предлагают накопить на жилье.

Самая популярная тема дня в петербургских СМИ, по версии Монитора,  касается предстоящего футбольного матча на «Зенит-арене». Первыми о бесплатных автобусах сообщили «Санкт-Петербург.ру» (11:05), «Фонтанка» (12:20) и «Невские новости» (13:05).

Зрителей матча «Зенит» - «Ахмат» доставят на Крестовский бесплатные автобусы. Игра на «Зенит-арене» начнется 13 августа в 20 часов. На обслуживание трех маршрутов направят 75 двухсекционных автобусов.

Кроме того, появятся и ограничения движения. С 22:00 и до 00:00 нельзя будет проехать по Приморскому проспекту от Беговой до Яхтенной улицы, а также по Яхтенной от Приморского проспекта до улицы Савушкина. Также с 17:00 на Крестовском острове прекратит работу наземный общественный транспорт. Все автомобили, припаркованные с нарушениями, будут эвакуировать

Вторая по популярности новость касается Анталии. Роспотребнадзор признал ее небезопасной для туристов. В связи с чем было принято решение Роспотребнадзора, не уточняется. По данным "Интерфакса", речь идет об опасности для здоровья туристов. На сайте Роспотребнадзора сообщается об участившихся случаях заболевания вирусом Коксаки в Турции.

В Ростуризме на основании рекомендаций Роспотребнадзора заявили, что необходимости в эвакуации туристов из Турции нет. При этом россияне могут потребовать у операторов поменять направление путевки.

Коксаки - энтеровирус, передающийся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями, пишет "Интерфакс". Обычно заболевание проявляется появлением высокой температуры, общей интоксикацией, нарушением работы кишечника, диареей, сыпью на ладонях, ступнях и на слизистой в ротовой полости.

Еще одна популярная новость дня – о том, как Смольный советует жителям города накопить на квартиру. В конце июня глава жилищного комитета Смольного Валерий Шиян заявил, что среднестатистическая петербургская семья может за семь лет накопить на квартиру. Вишневский решил узнать, "какими статистическими данными он руководствовался, делая такое оптимистическое заявление".

"Шиян считает, что средняя семья в Петербурге имеет доход в 42 тыс. рублей в месяц на человека, и семья из трех человек должна иметь 126 тыс. рублей в месяц. Представим себе, что это родители и ребенок. У всех ли родителей на двоих в месяц 126 тысяч? Сильно не уверен. Это во-первых", - написал Вишневский на своей странице в Facebook.

Самыми оперативными 11 августа стали «Фонтанка», «Пятый канал» и «Невские новости».

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