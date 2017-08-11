Кризис доверия в спортивном маркетинге обсудят мировые лидеры отрасли на Baltic Weekend 2017

В последнее время в России проводится все больше масштабных спортивных мероприятий международного уровня. Государство вкладывает значительные инвестиции в различные активации, связанные со спортом. Однако успешное развитие спортивного маркетинга невозможно без участия спонсоров - коммерческих брендов, которые после серии скандалов вокруг Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро не спешат заключать спонсорские контракты. Как грамотно выстроить сотрудничество между государством и бизнесом в преддверии Чемпионата мира по футболу? Как вовлекать болельщиков? Как с помощью спортивных медиа сделать красивый и эффективный коммуникационный проект? Какой опыт получили маркетинговые партнеры Кубка Конфедераций 2017?
Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола на площадке Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2017. Организатором дискуссии выступает компания «МегаФон».
Модератором сессии выступит российский спортивный журналист и видеоблогер, главный редактор Sports.ru Юрий Дудь.
Среди выступающих спикеров подтвердили свое участие:
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Кирилл Агеев, менеджер по корпоративным коммуникациям VISA, руководитель проекта спонсорской поддержки VISA Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018;
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Мария Гришко, продюсер Sport Leaders Global Forum;
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Жанна Дембо, заместитель генерального директора по связям с общественностью ФК «Зенит»;
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Александр Дыбаль, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО «Газпром-нефть»;
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Андрей Мельник, менеджер спортивных проектов, Вконтакте
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Владимир Плетюхин, директор Департамента коммуникаций организационного комитета «Россия-2018»;
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Олег Румянцев, директор программ Совета содействия Олимпийского комитета России.
Круглый стол в рамках Baltic Weekend 2017 будет проходить 14 сентября с 14:00 до 15:30 в Corinthia Hotel St. Petersburg.
По словам организаторов, в этом году участников ожидает насыщенная деловая программа, профессионалы поделятся лучшим международным и российским опытом, ключевые игроки проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят, что позволит стать лидером в изменившемся мире и какими станет PR в ближайшем будущем. Организатором Baltic Weekend 2017 выступает коммуникационное агентство SPNCommunications.
Получить дополнительную информацию можно на сайте мероприятия.
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Анастасия Пшеничникова, менеджер по связям с общественностью
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