Съемки фильма про катастрофу на Ладожском озере ограничат движение в центре Петербурга

Съемки фильма «Баржа-725» на несколько дней ограничат движение в центре Петербурга, сообщают в КРТИ.

Ограничения начнутся в понедельник, 14 августа, в 10:00 и продлятся до 18:00 вторника, 15 августа. На это время будет перекрыто движение по Тучкову переулку от Среднего проспекта Васильевского острова до Двинского переулка, а также по Кубанскому переулку и Двинскому переулку.

Также с 07:00 до 18:00 среды, 16 августа, ограничения будут введены на участке Волховского переулка от Тучкова переулка до Биржевого переулка. С 10:00 15 августа до 18:00 16 августа для транспорта закроют Тифлисскую улицу от набережной Макарова до Менделеевской линии.

В это же время прекратится движение по Тифлисскому переулку на участке от Тифлисской улицы до Биржевого проезда.

«Баржа-725» - транспортное судно, которое в ночь на 17 сентября 1941 года, во время эвакуации людей из блокадного Ленинграда баржа дала течь и затонула в Ладожском озере, унеся жизни более тысячи человек