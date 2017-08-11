Матч «Зенит» - «Ахмат» ограничит движение в Петербурге

В воскресенье, 13 августа, движение транспорта на Крестовском острове ограничат из-за проведения матча между командами «Зенит» и «Ахмат», который состоится на «Зенит-арене».

С 22:00 и до 00:00 нельзя будет проехать по Приморскому проспекту от Беговой до Яхтенной улицы, а также по Яхтенной от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

Также с 17:00 на Крестовском острове прекратит работу наземный общественный транспорт. Все автомобили, припаркованные с нарушениями, будут эвакуировать, передает КРТИ.

Как стало известно ранее, до «Зенит-арены» болельщики смогут добраться на метро и шаттлах. На обслуживание трех маршрутов направят 75 двухсекционных автобусов. Для доставки зрителей к стадиону c 17:00 до 20:00 будут открыты маршруты:

- S3 от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»,

- S4 от станции метро «Выборгская до автостанции «Крестовский остров»,

- S6 от станции метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.

После окончания матча, с 22:00 до 00:00 шаттлы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» соответственно.