Анатолий Собчак: студент Ленинграда и мэр Петербурга

Побег из Узбекистана

Анатолий Собчак родился на противоположном от Ленинграда конце страны – в Чите. Отец – Антон Семенович Собчак – поляк, железнодорожный инженер, ветеран ВОВ. Мать - Надежда Андреевна Литвинова – бухгалтер. Детство Анатолия Собчака прошло в Узбекистане.

Впервые он появился в Ленинграде в 19 лет, когда приехал в Северную столицу поступать на юридический факультет Ленинградского государственного университета, бросив учебу на юриста в Ташкенте. У него это получилось, и юный Анатолий Собчак остался в городе своей судьбы.

Еще студентом он впервые женился на Нонне Гандзюк, которая училась на филфаке педагогического института имени Герцена. Вскоре у них родилась дочь Мария, которая в будущем тоже станет юристом, но будет избегать медийности. Ее сын Глеб учится на юридическом факультете теперь уже Петербургского государственного университета.

Фото: wikipedia.org

Возвращение в Ленинград

Когда Анатолий Собчак получил диплом, его вместе с семьей направили по распределению в Ставропольскую краевую коллегию адвокатов, где он и прослужил три года. Начинал адвокатом в городке Невинномысске, затем дорос до заведующего юридической консультацией.

Но долго без Ленинграда он жить не мог. В 1962 году Анатолий Собчак возвращается и поступает в аспирантуру, чтобы защитить кандидатскую. В 1965 году теперь уже Анатолий Александрович Собчак начал читать лекции студентам Ленинградской специальной школы милиции МВД СССР. Позже он получает научное звание доцента, и в 1968 году переходит на должность доцента в Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности, где трудится до 1973 года.

В 70-х годах распалась его первая семья, но чуть позже родилась новая. В 1980 году Анатолий Собчак сочетался браком с Людмилой Нарусовой, которая была кандидатом исторических наук и доцентом кафедры русской истории в Академии культуры. Во втором браке родилась дочь Ксения, которую сейчас, пожалуй, знает каждый житель России.

Фото: uznayvse.ru, Собака.ru

Первый мэр Петербурга

В отличие от многих политиков начала 90-х, Анатолий Собчак начал свою карьеру в этой сфере лишь в эпоху перестройки. В 1989 году прошли первые демократические выборы, и по воле ленинградцев Анатолий Александрович получил мандат народного депутата СССР по 47 избирательному округу Ленинграда, который включал в себя Васильевский остров.

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Позже, 12 июня 1991 года, Анатолия Собчака избрали первым мэром теперь уже Санкт-Петербурга. Многие из его первой команды сейчас занимают государственные посты в Москве - взять хотя бы нынешнего президента РФ Владимира Путина, который начал свою политическую карьеру именно в команде Собчака. Петербург при этом мэре стал европейским городом, к нему начали привлекать инвестиции.

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Травля

На очередных выборах его противник Владимир Яковлев получил на 1,2 % голосов больше. Про Анатолия Собчака, как и про его семью, появились очерняющие публикации в газетах, было возбуждено дело о коррупции.

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В это время здоровье Собчака пошатнулось. Его продолжали вызывать на допросы. В октябре 1997 года ему предстояло выступить свидетелем по делу о коррупции, но он попал в больницу с инфарктом – всего у него их было три.

Он уехал в Париж, где не только лечился, он продолжал преподавать, писал книги, подолгу засиживался в архивах. Однако несмотря на травлю на родине, на неоднократные предупреждения друзей, решил вернуться в Россию. В октябре 1999 года его официально известили о прекращении в отношении него уголовного дела о коррупции. В 2000 году Анатолий Собчак стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Анатолий Александрович Собчак скончался 20 февраля 2000 года в Светлогорске Калининградской области. По официальной версии, первый мэр Петербурга умер от ишемической болезни сердца, осложнившейся острой коронарной недостаточностью. Его похоронили на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.





Фото: uchvatovsb / livejournal.com

«Сейчас он был бы таким же неугомонным»

После его смерти Путин вспомнил о нем, как о том, на кого он бы очень хотел быть похожим. «Я вам откровенно скажу, когда я сравнивал себя с ним — а мы всегда себя сравниваем с теми людьми, на которых мы в чем-то хотим равняться, на которых мы в чем-то хотим быть похожими, — эти сравнения всегда были в его пользу. Знаете почему? Потому что я всегда ощущал себя излишне прагматичным, и мне казалось удивительным, что он, человек гораздо старше меня по возрасту, так наивно рассуждает на некоторые темы и так наивно верит в какие-то идеалы и достижение каких-то целей, которые мне казались на данный момент нереалистичными. Он человек, который умел мечтать», - рассказал будущий президент в интервью радиостанции «Балтика».

«Вот уже 17 лет 10 августа в 12 часов, как выстрелит пушка Петропавловской крепости, близкие, друзья, все, кто помнит Анатолия Александровича Собчака, собираются на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, чтобы возложить цветы к памятнику работы Михаила Шемякина, - приводят Известия слова вдовы Анатолия Собчака Людмилы Нарусовой. - Потом мы обычно возлагаем цветы к памятнику на площади имени Анатолия Собчака на Васильевском острове. Это уже городское мероприятие».

Так было и во вторник, 10 августа 2017 года, когда Анатолию Собчаку могло бы исполниться 80 лет. У его могилы собрались родные и близкие, губернатор города и чиновники. Президент Путин прислал венок.

Людмила Нарусова рассказала, что ей трудно представить мужа 80-летним старцем. «Но мне кажется, что и сейчас он был бы таким же неуемным, неукротимым, неудобоваримым, честным до беспромпромиссности. Ему очень важно было сохранить себя, свое представление о том, как надо. Совершенно романтичная попытка — соединить политику и мораль», - рассуждает вдова Собчака.

Фото: kp.ru