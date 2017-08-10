В Петербурге средний чек в продуктовом магазине вырос до 710 рублей

Средний чек за один поход в продуктовый магазин в России в июле снизился на 14 рублей, или 2,7%, до 503 рублей, говорится в исследовании "Ромир".

Траты среднестатистического россиянина вернулись к снижению после небольшого роста в июне. За год средний чек также просел на 1,4% от своей стоимости. Такое снижение зафиксировано в большинстве регионов и крупных городах. Так, в Москве за месяц средний чек снизился на 36 рублей — до 646 рублей.

В Петербурге ситуация обратная. Средняя трата за месяц прибавила 7 рублей, или почти 1%, поднявшись с 703 до 710 рублей. За год рост составил 4,1%.

Меньше всего чек изменился за месяц в Северо-Западном регионе, потеряв всего 2 рубля, или 0,3%. Более ощутимые потери средний чек понес в Центральном округе — 3,7%, в Приволжском — 4,2%, в Дальневосточном — 5,5% и в Южном — 6,3%. А на Урале и в Сибири средний чек в июле, наоборот, вырос на 2,3% и 1,2% соответственно.

Как сообщалось ранее, в июле стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России снизилась почти на 4% по сравнению с июнем. Так, цены на капусту белокочанную снизились на 34,5%, на — на 21,2%, на свеклу, помидоры, огурцы, бананы и лимоны — на 8,3–15,2%. Одновременно стоимость апельсинов и яблок увеличилась на 8,0% и 6,4% соответственно.