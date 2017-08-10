Дорожные знаки в центре Петербурга станут меньше по размеру

В сентябре в центре Петербурга появятся дорожные знаки международного образца, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

До середины сентября в Центральном районе города установят 190 знаков. Это пилотный проект, который продлится четыре месяца.

Новые знаки появятся на улицах Маяковского, Жуковского, Некрасова на участках от Литейного проспекта до Лиговского проспекта.

Знаки международного образца меньше размером, чем их российские аналоги. В Смольном хотят пронаблюдать за тем, насколько целесообразно внедрение новых знаков, как их воспринимают водители и пешеходы, насколько они безопасны и позволят ли сэкономить бюджетные деньги.