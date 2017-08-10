На развязке КАД с Таллинским шоссе до 14 августа перекрыли две полосы

С четверга по понедельник, с 10 по 14 августа, в связи с ремонтом дорог в районе транспортной развязки КАД на пересечении с Таллинским шоссе вводятся ограничения движения. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для движения будут вторая и третья полосы, а по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км.

Генеральный подрядчик ремонтных работ - ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

«Северо-Запад» приносит извинения водителям за временные неудобства.

Ранее стало ивзестно, что ремонт дорог 10 августа справоцировал самую большую пробку за неделю.