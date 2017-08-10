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В Петербурге почтили память Анатолия Собчака (ФОТО)

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© Фото: vpeterburge.com
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    Мэру Северной столицы исполнилось бы 80 лет.

    В четверг, 10  августа, на Никольском кладбище Петербурга завершилась памятная церемония, посвященная 80-летию Анатолия Собчака.

    В церемонии приняли участие родные и близкие первого мэра Петербурга – вдова Собчака Людмила Нарусова, их дочь Ксения Собчак и другие.

    Фото: "Росбалт"
     

    Могилу бывшего мэра Петербурга посетили также губернатор Георгий Полтавченко, коллеги Собчака, работавшие с ним в мэрии, представители общественности. Была проведена краткая панихида.

    Президент РФ Владимир Путин не присутствовал на церемонии, а отправил венок.

    Позже участники церемонии отправились на Васильевский остров к памятнику первому мэру. Там среди прочих с речью выступил Олег Басилашвили.

    Анатолий Собчак был председателем Ленинградского городского совета народных депутатов в 1990-1991 годы и мэром Петербурга в 1991-1996 годы. Владимир Путин в то время работал сначала его советником, затем главой комитета по внешним связям, а также заместителем и первым заместителем мэра Петербурга.

    Собчак скончался в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в гостинице «Русь» в Светлогорске. 

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