В Петербурге почтили память Анатолия Собчака (ФОТО)

В четверг, 10 августа, на Никольском кладбище Петербурга завершилась памятная церемония, посвященная 80-летию Анатолия Собчака.

В церемонии приняли участие родные и близкие первого мэра Петербурга – вдова Собчака Людмила Нарусова, их дочь Ксения Собчак и другие.

Фото: "Росбалт"

Могилу бывшего мэра Петербурга посетили также губернатор Георгий Полтавченко, коллеги Собчака, работавшие с ним в мэрии, представители общественности. Была проведена краткая панихида.

Президент РФ Владимир Путин не присутствовал на церемонии, а отправил венок.

Позже участники церемонии отправились на Васильевский остров к памятнику первому мэру. Там среди прочих с речью выступил Олег Басилашвили.

Анатолий Собчак был председателем Ленинградского городского совета народных депутатов в 1990-1991 годы и мэром Петербурга в 1991-1996 годы. Владимир Путин в то время работал сначала его советником, затем главой комитета по внешним связям, а также заместителем и первым заместителем мэра Петербурга.

Собчак скончался в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в гостинице «Русь» в Светлогорске.