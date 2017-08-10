На трассе «Кола» утром 11 августа разведут Ладожский мост

В пятницу, 11 августа, на трассе «Кола» (Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией) в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Это будет сделано для прохода вниз по реке яхты «Ваппен фон Бремен».

Для этого с 10:00 до 10:45 разведут Ладожский мост.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.