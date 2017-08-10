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В России дешевеет минимальный набор продуктов

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© Фото: sigur-group.ru

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Но с начала года отмечен рост в 10%.

В прошлом месяце стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России снизилась почти на 4% по сравнению с июнем, передают Известия со ссылкой на данные Росстата.

Сообщается, что стала дешевле треть входящих в корзину товаров. В среднем по России цена минимального набора составила 4066,8 рубля.

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Так, цены на капусту белокочанную снизились на 34,5%, на — на 21,2%, на свеклу, помидоры, огурцы, бананы и лимоны — на 8,3–15,2%. Одновременно стоимость апельсинов и яблок увеличилась на 8,0% и 6,4% соответственно.

Рыба живая и охлажденная подешевела на 1,1%. Вместе с тем на 0,4–0,6% стали дороже отечественная икра лососевых рыб, рыба охлажденная и мороженая лососевых пород. Из наблюдаемых видов круп наибольшее снижение цен отмечалось на гречку — на 2,5%.

При этом по сравнению с началом года отмечен рост в 10%. Всего в набор входят 33 наименования.

В 2016 году  потребительская корзина в июле практически не менялась в цене — рост составил лишь 0,1%, до 3819,2 рубля, с начала года она подорожала на 6,8%. 

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